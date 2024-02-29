Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Филиппов; 5-tv.ru

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Президент отметил лицемерность американских коллег в данном вопросе.

Россия готова вести диалог с США по стратегической стабильности. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию, которое прошло в Гостином дворе в Москве.

«Россия готова к диалогу с США по вопросам стратегической стабильности», — сказал Путин.

При этом президент России отметил лицемерность американских коллег, которые якобы выражают готовность вести разговор. Причем делают они это в преддверии выборов в Штатах и заявлений о желании сломить Россию.

«Но вот, что хотел бы подчеркнуть, — чтобы меня все правильно поняли — в данном случае мы имеем дело с государством, чьи правящие круги предпринимают против нас открытые враждебные действия. Они на полном серьезе собираются обсуждать с нами вопросы стратегической стабильности, одновременно пытаясь нанести России, как они сами говорят, стратегическое поражение на поле боя?» — заметил также Путин.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Белый дом отверг возможность переговоров между Россией и США по украинскому вопросу и по более глобальной теме стратегической стабильности. Хотя сигналы о том, что такое возможно, из США поступали — и в России их услышали.