Путин объявил минуту молчания в память о павших воинах на СВО
Фото: 5-tv.ru
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Президент объявил ее в ходе послания Федеральном собранию.
Владимир Путин объявил минуту молчания в память о павших российских воинах в ходе специальной военной операции РФ на Украине. Об этом президент объявил в ходе послания Федеральному собранию, которое проходит 29 февраля 2024 года.
Послание президента России Федеральному Собранию — это ежегодное обращение главы государства к парламенту, где президент дает оценку положению дел в стране, обозначит основные направления внутренней и внешней политики, а также приоритеты развития государства.
В этом году площадкой для послания Федеральному собранию стал Гостиный двор в Москве, куда приехали, в том числе, участники специальной военной операции.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что проведение СВО поддержало абсолютное большинство россиян.