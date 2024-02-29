Температура, кома и повторная операция: подробности смерти пациента клиники Хайдарова

Фото: Сергей Лантюхов/ ИЗВЕСТИЯ

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Ныне покойный Гаврилов почему-то скрывал от матери и супруги, что лег под нож.

Вчера, 28 февраля, прошли похороны бизнесмена Петра Гаврилова, которому было всего 35 лет. Незадолго до смерти мужчина делал операцию по уменьшению желудка в клинике скандально известного пластического хирурга Тимура Хайдарова IQPLASTIQUE. Доктор уже принес соболезнования семье Петра.

В беседе с KP.RU Ника — близкая подруга семьи Гаврилова — поделилась подробностями трагедии. По ее словам, операций у Петра было две. После первой у него начались серьезные осложнения, а во время повторного вмешательства, видимо, занесли инфекцию.

После второй операции состояние Петра еще сильнее ухудшилось, поэтому его отвезли в больницу РЖД. Он попал в реанимацию, где у него температура поднялась до 42-43 градусов. Мужчину ввели в искусственную кому. Потом Гаврилову временно стало лучше, температуру удалось сбить до 37 градусов, однако ненадолго. Уже ночью 27 числа Петра не стало.

Никто из близких не был в курсе его операции. Кроме того, его супруга и мама были категорически против любых хирургических вмешательств. Никто не понимает, почему мужчина согласился на операцию, которую обычно делают людям с сильным ожирением. Таких проблем у Гаврилова не было.

«Он скрыл факт операции от мамы и жены! Сказал, что в это время будет на работе. Родные были не в курсе! Даже, когда ему стало совсем плохо, он попросил близкого друга, ничего не говорить маме. Поэтому не надо их трогать. Супруга сейчас находится на сохранении, мама еле дышит», — говорит Ника.

Теперь близкие Петра будут добиваться наказания врачей этой клиники.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Хайдаров отреагировал на новость о смерти Петра Гаврилова.