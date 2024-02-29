«Новая тревога»: что означает встреча Дональда Трампа и Виктора Орбана в США

Bloomberg: Трамп встретится с премьером Венгрии Орбаном в своем доме в США

Фото: © РИА Новости / Алексей Витвицкий

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Премьер-министр Венгрии посетит Штаты уже на следующей неделе.

Бывший президент США Дональд Трамп планирует встретиться с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном уже на следующей неделе. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники, американский миллиардер примет политика в своем имении Мар-а-Лаго во Флориде.

Предполагается, что Виктор Орбан совершит визит в США 8 марта, который уже называют одним из тревожных сигналов для сторонников действующего хозяина Овального кабинета Джо Байдена. Политик уже заявил, что планирует баллотироваться на новый срок, а, так как Трамп неофициально является его главным соперником, его встреча с лидером одной из европейских стран может считаться настоящим вызовом для федерального правительства.

«Встреча показывает, что Трамп все больше оказывает свое влияние на вопросы внешней политики в ходе предвыборной кампании», — говорится в материале.

Не обошлось и без опасений по поводу дальнейшей судьбы американской помощи Украине, ведь Виктора Орбана в Штатах называют «другом Владимира Путина».

«Эти действия вызвали новую тревогу в столицах союзников США, которые уже не уверены в приверженности Вашингтона глобальной безопасности, поскольку помощь Украине зашла в тупик в Конгрессе», — указывают аналитики.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Трамп угрожает депортировать принца Гарри из США.