«Добавить нечего»: в МОК сделали заявление по допуску россиян на Олимпиаду

В МОК исключили новые требования по допуску россиян на Олимпиаду

Фото: © РИА Новости /Илья Питалев

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В конце прошлого года атлетов было принято допустить до Игр, но при соблюдении ряда требований.

В Международном олимпийском комитете (МОК) рассказали, будут ли вводить новые требования в отношении россиян для допуска на Олимпийские игры. Комментарий приводит агентство РИА Новости.

В декабре 2023 года спортсменов из России и Белоруссии допустили до Игр в Париже в 2024 году, но в качестве индивидуальных нейтральных атлетов. Были определены и ограничения по количеству допущенных спортсменов и в отношении тех, кто поддерживает спецоперацию России на Украине.

В МОК же заявили, что новых требований выдвигать не планируют.

«Мы отсылаем вас к решению исполкома МОК от декабря 2023 года, а также к принципам его реализации. Больше добавить нечего», — сказали в организации.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что медали, изготовленные для Олимпийский игр-2024 в Париже, будут содержать железную часть с Эйфелевой башни.