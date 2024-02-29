РФПИ выводит телемедицинскую платформу «Доктис» на рынок Бразилии

Фото: Григоров Гавриил / ТАСС

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Проект будет реализован в рамках продвижения российских компаний в странах БРИКС+.

Международная компания DoctisME, которая является плодом сотрудничества компаний «Доктис» и Rowad Medical Services из Саудовской Аравии, выведет свою систему дистанционного мониторинга пациентов на бразильский рынок. Об этом сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

«Выход на рынок Бразилии осуществляется в рамках поддержки продвижения продуктов и услуг российских компаний на рынках стран БРИКС, в котором РФПИ играет ведущую роль», — говорится в сообщении.

Отмечается, что DoctisME начнет сотрудничать с бразильской организацией Saudibras Agropecuaria Empreendimentos e Representacoes Ltda. В рамках сотрудничества международная компания представит бразильскому партнер ряд своих технологий и продуктов, применяемых в телемедицине.

Технология дистанционного мониторинга позволяет отслеживать состояние пациента на расстоянии и оперативно передавать данные врачу. Это не только повышает качество услуг, но и требует меньше времени для их исполнения.

В России телемедицина позволяет успешно вести больных с артериальной гипертонией, сахарным диабетом, ВИЧ-инфекцией, раком и другими недугами. Также дистанционный мониторинг применяется при ведении беременности.

Ожидается, что введение технологии в Бразилии позволит вывести качество оказываемой медицинской помощи в стране на новый уровень, а также сделает медицину более доступной.

Ранее 5-tv.ru писал, что медики со всей России получили доступ к московским ИИ-сервисам.