Фото: Zuma / ТАСС

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Нынешний главком оценил сложившуюся ситуацию на поле боя для армии киевского режима. Оказалось, не все так просто.

Обстановка на поле боя для боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) остается сложной, признал новый главком армии киевского режима Александр Сырский, слова которого приводятся в Telegram-канале Генштаба.

«Ситуация в районе проведения операции Сил обороны Украины остается сложной… Особенно напряженная ситуация сложилась на авдеевском и запорожском направлениях», — заявил Сырский.

В частности, главком ВСУ недоволен работой командиром, которые допустили «определенные просчеты» во владении обстановкой на фронте. Именно такие действия, по словам Сырского, повлияли на устойчивость обороны армии киевского режима на некоторых направлениях.

Тем временем, как писал 5-tv.ru, бойцы российской армии после штурмовых действий закрепились на опорных пунктах в Работино Запорожской области. Кроме того, военные освободили пункт Петровское в районе Авдеевки.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии Украины.

Одни из основных целей СВО — демилитаризация и денацификация Украины. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.