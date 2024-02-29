В правительстве оценили эффективность обязательной продажи валютной выручки

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Коньков

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Российские власти и компании договорились о дальнейшем взаимодействии.

Свою эффективность показала обязательная продажа валютной выручки экспортерами. Об этом заявил первый вице-премьер России Андрей Белоусов по итогами встречи с представителями Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), компаний-экспортеров и различных ведомств.

«Наша задача — обеспечить фондирование импорта. Введенные меры по обязательной продаже крупнейшими экспортерами валютной выручки показали свою эффективность», — сказал он.

Белоусов добавил, что правительство взяло в проработку вопросы, озвученные на встрече. По его словам, российские власти продолжат взаимодействовать с компаниями-экспортерами.

В ходе встречи представители крупнейших экспортеров России рассказали об опыте применения продажи валютной выручки и договорились о дальнейшем взаимодействии.

Президент РФ Владимир Путин еще в октябре 2023-го подписал указ о введении на полгода требований по обязательной репатриации и продаже валютной выручки отдельными экспортерами. Меры направлены на стабилизацию валютного рынка. При этом наш лидер руководствовался данными о низких среднедневных продажах экспортной выручки компаниями.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что кабмин России одобрил продление продажи валютной выручки крупнейшим экспортерам. Изначально планировалось ввести эти меры до 30 апреля 2024 года.