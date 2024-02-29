Доллар в ходе торгов упал до значений середины февраля

Фото: ИЗВЕСТИЯ / СЕРГЕЙ_ЛАНТЮХОВ

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Снижение показала и китайская валюта.

Курс доллара в ходе торгов показал снижение и упал до 91 рубля. Информация об этом следует из торгов Московской биржи в четверг, 29 февраля.

К 09:59 по московскому времени доллар снизился на 0,22%, до 90,95 рубля. Такой показатель фиксируется впервые с 12 февраля текущего года. Уже к 10:02 американская валюта торговалась на уровне 90,96 рубля.

Тем временем снижение продемонстрировали и евро с юанем. Так, первая валюта оказалась на уровне 98,62 рубля (-0,38%), а вторая — 12,582 рубля (-0,17%).

Ранее 5-tv.ru сообщал, что биткоин в ходе торгов подорожал на 12,25%, достигнув отметки в 64 тысячи долларов.