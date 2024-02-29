Клиентам лишенного лицензии «КИВИ Банка» начали производить выплаты

Фото: Гердо Владимир / ТАСС

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По данным аналитиков, у кредитной организации остались более девяти миллионов электронных кошельков.

Вкладчикам «КИВИ Банка» начали выплачивать страховое возмещение. Занимается этим госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ).

«29 февраля 2024 года начинаются выплаты страхового возмещения вкладчикам кредитной организации Киви-банк (АО) (город Москва)», — говорится в сообщении.

Выплата будет осуществляться через банк «Уралсиб», который действует от имени агентства и за его счет в качества банка-агента. Операцию обещают производить до даты завершения ликвидационных процедур в отношении «КИВИ Банка».

На прошлой неделе Центробанк России отозвал лицензию у «КИВИ Банка». Причиной названы нарушения организацией федеральных законов. В том числе «КИВИ» был вовлечен в проведение высокорисковых операций. Суть в том, что они были направлены на обеспечение расчетов между физлицами и теневым бизнесом.

Позднее в ЦБ заверили, что у «КИВИ Банка» хватит средств, чтобы вернуть деньги с кошельков своих клиентов. Предполагалось, что делать это будут в ходе принудительной ликвидации или банкротства. По данным аналитиков, банк имеет 9,3 миллиона электронных кошельков с 4,4 миллиардами рублей.

Ранее 5-tv.ru писал, что банк «Точка» выплатит восемь миллиардов рублей, чьи счета были открыты на базе «КИВИ».