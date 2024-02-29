Историческое событие: Россия запустила в космос ракету с метеоспутником

Фото, видео: Савостьянов Сергей / ТАСС; 5-tv.ru

С космодрома Восточный отправился «Союз» для доставки почти 20 аппаратов, и главное — «Метеора-М».

На космодроме Восточный состоялся запуск ракеты-носителя «Союз». В ближайшее время она выведет на орбиту новейший российский метеоспутник. Это был первый пуск из Амурской области в этом году. О подготовке к старту и деталях полета расскажет корреспондент «Известий» Евгений Подтергера.

«Мы находимся на видовой площадке космодрома Восточный. Видимость отличная. До космического корабля буквально полтора километра по прямой. Погода ясная, на небе ни облачка, так что можно в деталях разглядеть космический корабль, чем собственно сейчас здесь и занимаются космические туристы. Люди приехали сюда, в Амурскую область, из разных регионов нашей страны, чтобы побывать на таком историческом событии — запуске ракеты носителя», — рассказал журналист.

Ракету-носитель «Союз» модификации 2.1б. доставили сюда по частям из нескольких конструкторских бюро и научных институтов пару месяцев назад. Здесь космический корабль собрали в специальном цеху и по железной дороге за три дня до пуска доставили на стартовый стол.

Разгонный блок «Фрегат», который выводит «Союз» в космос, заправлен нафтилом — это новый экологичный и современный вид топлива, который впервые применили именно на Восточном. И вот уже год все «Союзы» отсюда летают только на этом топливе.

Под серым обтекателем «Союза» ценнейший груз — 19 спутников, в том числе один иностранный, но главное — это космический аппарат «Метеор-М». это уникальный аппарат, который создали уже в новой России, после 2000 года.

Трехтонный «Метеор» обладает фантастическим зрением с разрешением до сотни метров в диапазонах вплоть до микроволн. С его помощью можно следить за состоянием посевов, дрейфующими ледниками, циклоническими вихрями и даже техногенными катастрофами онлайн. Внимание — в любой точке мира.

«Этот пуск ракеты с космодрома — первый в этом году. И конечно, все ждут старта тяжелой ракеты „Ангара“. Под нее уже построен просто гигантский стартовый стол. Особенность „Ангары“ в том, что она может вывезти в космос в несколько раз больше грузов, чем „Союз“, а главное — именно на „Ангаре“ в космос отсюда, с космодрома Восточный, будут летать российские космонавты», — заключил Подтергера.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что космическим туристам впервые показали установку ракеты на космодроме Восточный.