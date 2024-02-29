«Абсолютно нормально»: Новак объяснил запрет на экспорт бензина

Фото, видео: VCG / ТАСС; 5-tv.ru

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Мера начнет действовать с 1 марта, ее ранее одобрил Михаил Мишустин.

Запрет на экспорт отдельных видов нефтепродуктов, который начнет действовать в России с 1 марта, является мерой, направленной на стабилизацию рынка. Такое заявление сделал вице-премьер России Александр Новак в беседе с 5-tv.ru.

«В текущем моменте, учитывая рост спроса, который ожидается во время весны и лета, <…> необходимость запрета экспорта вызвана тем, что эта мера должна повысить эффективность и поставить дополнительные объемы продуктов, а именно автомобильного бензина, на внутренний рынок для обеспечения балансировки рынка», — объяснил он.

Новак назвал данную ситуацию абсолютно нормальной. Если же рынок будет насыщен и образуются излишки нефти, то запрет на экспорт в России отменится. Сейчас же решение про запрет обусловлено балансом спроса и предложения.

Ранее 5-tv.ru писал, что премьер России Михаил Мишустин одобрил запрет экспорта бензина на полгода, который начнет действовать с 1 марта. К нему с этой инициативой обратился Новак.

Как подчеркнул в письме вице-премьер, на внутреннем рынке вскоре наступит сезон повышенного спроса на топливо, связанный с периодом весенних полевых работ, плановыми ремонтами на НПЗ, а также летними отпусками.