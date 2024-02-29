Все очень плохо: почему Байден вынужден спать с аппаратом для подачи воздуха

Фото: Reuters / Tom Brenner

В сети недавно появилось жуткое фото американского президента.

Появились снимки президента США Джо Байдена, у которого на лице видны следы от маски. В Белом доме поспешили объяснить: он пользуется прибором для поддержания дыхания ночью (CPAP — режим искусственной вентиляции легких постоянным положительным давлением).

Ночное апноэ — нарушение дыхания, при котором человек во время сна перестает дышать на периоды от десяти секунд до двух минут в тяжелых случаях. Сопровождается это дневной сонливостью, ухудшением памяти и интеллекта, хронической усталостью, может привести к болезням сосудов, инсульту и внезапной смерти.

Чаще всего апноэ диагностируют у людей старше 45 лет, но остановки дыхания могут быть и у детей. The Washington Post пишет, что апноэ страдают «миллионы американцев».

Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева отметила RT, что аппарат CPAP нагнетает именно воздух, не кислород, когда у человека во сне появляется пауза в дыхании. Прибор улучшает работу мозга, нормализует давление, повышает трудоспособность.

Как пишет The New York Times, лечащий врач Байдена не указал на наличие этого недуга в письмах от 2021 и 2023 годов об оценке состояния президента. О том, что информацию о здоровье главы США скрывают, ранее заявлял бывший врач Белого дома Ронни Джексон в эфире Fox News.

При этом в американских СМИ регулярно пишут, что Байден плохо соображает, часто не может удержать равновесие, теряется в пространстве. Эти симптомы могут быть следствием в том числе апноэ.

В истории США пока ни разу не отстраняли президента по состоянию здоровья. Правда, таких пожилых политиков у власти еще не было.

Ряд республиканцев считают, что Байден не способен исполнять свои обязанности из-за когнитивных проблем. Но с учетом того, что в заключении лечащего врача президента написано «здоров», для импичмента официально нет оснований.

Ранее 5-tv.ru писал о проблемах со здоровьем Джо Байдена.