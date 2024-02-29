Знали, что русские выиграют: что происходит на Играх будущего в Казани

Фото, видео: Сорокин Донат / ТАСС; 5-tv.ru

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Многие иностранцы собираются вернуться в город в качестве туристов.

Рекорды устанавливают в эти дни и в Казани. Там участники первых инновационных соревнований Игры будущего подошли к финалам в своих дисциплинах.

Высокий уровень подготовки атлеты со всей планеты демонстрируют как на спортивных площадках, так и в виртуальном пространстве. Награда — исторический кубок и солидный денежный приз.

За состязаниями по фиджитал-баскетболу и скейтбордингу следит корреспондент «Известий» Артур Ишпулатов. Чем ближе финал по фиджитал-баскетболу, тем сильнее накал страстей на паркете.

И пристальнее внимание зрителей, которые следят за исходом матчей. В борьбе за право выхода в финал россияне из команды «Ural Basket» проиграли.

«Просто играть на своей земле всегда чуть-чуть тяжелее, чуть-чуть более ответственнее, на самом деле», — делится разыгрывающий нападающий команды Кирилл Горшков.

Уступили россияне соперникам из США — правда, американец в команде всего один. Остальные участники — два бразильца и киприот, летели в Россию в обход санкций, не боясь самим оказаться под гнетом американских властей.

«Когда нас пригласили, это стало очень хорошей новостью для нас. Все было нормально, даже замечательно», — отметил участник команды R10 Team USA Леонардо Бранкиньо.

В финале соперником американцев станет питерская команда Liga Pro Team. Сначала она выбилась в лидеры в диджитал-соревновании, затем свою силу показала на паркете — поражение китайцы приняли достойно.

«Мы знали, что русская команда очень сильная. И мы знали, что она выиграет. Поэтому мы отнеслись к этому спокойно», — поделился участник команды MDMX Вэнсюань Чжан.

В Казани питерские баскетболисты неустанно проводили тренировки. Теперь проанализируют игру американцев, чтобы одолеть их в финальной встрече.

«Мы в игре постоянно двигаемся, и мы для этого турнира очень сильно готовились, поэтому мы физически готовы», — сказал атакующий защитник команды Шалва Шаташвили.

Победитель определится уже сегодня. Зрители нервничают — исход матча непредсказуем, обе команды слишком сильные.

Оголил нерв болельщиков и финал группового этапа по Counter Strike 2 — он длился несколько часов. Лучшими стали россияне: диджитал-этап оказался настолько разгромным, что даже не пришлось бороться за победу на лазертаг-арене.

«Я впечатлен. На моей памяти немного было таких мероприятий в России. У меня только сообщений „ВКонтакте“ больше тысячи: „Помогите нам с билетом“, а никак уже не поможешь, потому что все продано», — признается игрок команды XGOD Михаил Столяров.

Внимание сейчас приковано и к фиджитал-скейтбордингу. Это одна из самых захватывающих и многонациональных дисциплин: участники прилетели из Европы, Латинской Америки, Австралии и Новой Зеландии.

«Я рад, что не слушаю людей во Франции или Европе. Я рад быть тут. Это действительно здорово. Русские люди очень дружелюбны к нам. Это круто», — отмечает участник соревнований по фиджитал-скейтбордингу Томас Картье.

Участники из Австралия и Новой Зеландии впервые в жизни увидели снег! Шокировала их не только зима.

«Это, пожалуй, лучшие соревнования, на которых я когда-либо был. Это невероятно!» — делится Бенджамин Карри из Австралии.

Победитель соревнований по фиджитал-скейтбордингу получит 175 тысяч долларов. Ради этой награды Хуан Эстебан Вальехо преодолел долгий путь из Колумбии.

«Моя главная мотивация для победы — я очень хочу купить дом для родителей», — говорит он.

Скейтбордисты отмечают дружелюбность россиян. Многие собираются вернуться сюда в качестве туристов — кто-то даже начал учить язык.