Ракету для первого в этом году пуска с Восточного допустили к заправке

Фото, видео: Telegram / Госкорпорация «Роскосмос» / roscosmos_gk; 5-tv.ru

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Она должна доставить на орбиту метеоспутник «Метеор-М».

На Земле, тем временем, готовятся к новому запуску с космодрома Восточный. Несколько часов остается до старта ракеты-носителя «Союз».

Она должна доставить на орбиту метеоспутник «Метеор-М». Помимо предсказания погоды, он будет контролировать радиационную обстановку вокруг планеты.

Также на борту «Союза» еще около 20 других спутников российского и иностранного производства. Ракета-носитель уже несколько дней как вывезена из ангара.

Она установлена в вертикальное положение на стартовом столе. Ракета отправится в космос в 8 часов 43 минуты по московскому времени.