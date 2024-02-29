«Квартира будет ваша»: в России появилась новая схема мошенничества с недвижимостью

Фото, видео: www.globallookpress.com / Sebastian Rau; 5-tv.ru

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Аферисты убеждают жертв, что жилье необходимо продать якобы для поимки преступников. Попадаются на удочку пожилые люди.

В России появилась новая схема мошенничества с квартирами. Аферисты под видом сотрудников правоохранительных органов пытаются убедить собственников продать жилье. Якобы так они помогут поймать преступников. Те, кто попадаются на эту удочку, остаются и без денег, и без жилплощади — как это случилось с пенсионеркой из Нижнего Новгорода. Корреспондент «Известий» Ксения Попова продолжит.

«Вот выгоняют из квартиры меня», —сетует Валентина Кудряшова.

Барабаня изо всех сил, супруги Зайцевы пытаются показать, кто в доме хозяин. Так они пытаются выманить из дома 83-летнюю Валентину Кудряшову. Женщина стала жертвой мошенников.

«Сумели вот как-то под гипнозом уговорить меня так, что я продала свою квартиру», — рассказывает пострадавшая Валентина Кудряшова.

Зайцевы — уже финальный элемент в продуманной схеме. На протяжении недели «специалист финансового контроля Центробанка» по телефону вел пенсионерку. Мужчина говорил, что у женщины пытаются похитить ее сбережения, и чтобы сохранить деньги, надо перевести их на специальный счет. Пенсионерка сделала это и потеряла 100 тысяч. А дальше звонивший псевдосотрудник банка покусился и на двухкомнатную квартиру.

«Я говорю, что ни за что я ее, ни за какие деньги я ее не собиралась продавать. Вы не переживайте, квартира будет ваша. Мы это проведем в качестве легенды», —вспоминает пенсионерка.

Легенда все та же — якобы ее квартира выставлена на продажу мошенниками, и нужно опередить злоумышленников. Лучший вариант — продать ее самостоятельно. Покупателями оказались те самые супруги Зайцевы. Квартиру они попытались приобрести за три миллиона, в два раза дешевле рыночной стоимости. Сделка чересчур выгодная — поэтому на всякий случай записывали все разговоры. И справку от психиатра сделали — чтоб потом никто не придрался.

— Мы искали деньги быстро, срочно, обморочно. Так дешевле.

— Вы поняли, что явились участниками преступной схемы?

— А в чем она преступная? Вам бы предложили купить авто по хорошей цене…

В квартире новые владельцы уже прописались. А пенсионерке идти некуда. И денег от продажи нет — их она тоже перевела на счет мошенников.

«Мошенническая схема направлена на самые уязвимые точки каждого человека, будь то семья, финансовые составляющие, жилищные ресурсы. Это всегда те моменты, за которые мы очень переживаем. К сожалению, люди чаще на это попадаются», —пояснила клинический психолог, директор союза охраны психического здоровья Екатерина Мальцева

Валентина Кудряшова осознала, что случилось, только через время. Сейчас прошло уже два заседания суда. И ей повезло — суд признал сделку недействительной.

«Я буду обжаловать!» —заявила Зайцева.

«Суд счел достаточными доказательства того, что Валентина Ивановна, совершая сделку, заблуждалась. Она не имела намерения продавать, оказалась под влиянием заблуждения, в которое ее ввели», — прокомментировала юрист пострадавшей Ирина Тамбовцева.

Теперь правоохранительные органы будут выяснять степень причастности самих Зайцевых, кто они — участники преступной схемы или тоже стали жертвами обмана. Параллельно в Нижнем Новгороде возбуждено еще несколько уголовных дел по похожим случаям обмана. Но те, кто звонил и у кого на руках оказались деньги, так и не найдены.