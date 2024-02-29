В центре Москвы перекроют движение на ряде улиц из-за послания Путина Федеральному собранию

Фото, видео: Щербак Александр / ТАСС; 5-tv.ru

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Горожанам рекомендуют пользоваться общественным транспортом.

На время проведения мероприятия в центре Москвы усилены меры безопасности. Вблизи Гостиного двора запрещена парковка.

На Варварке, Ильинке и других прилегающих улицах, а также на Большом Москворецком мосту уже перекрыто движение. Для поездок в центр москвичам сегодня рекомендуют пользоваться общественным транспортом.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Москве все готово к главному политическому событию страны — посланию президента Федеральному собранию. Сегодня ровно в полдень Владимир Путин выступит с докладом, который определит вектор развития России на ближайшие шесть лет.

Эксперты считают, что одними из ключевых тем станут вопросы демографии и поддержки участников СВО и их семей. Мероприятие вызывает дополнительный интерес, так как проходит в преддверии президентских выборов, в которых действующий глава государства принимает участие.