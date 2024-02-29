В центре Москвы перекроют движение на ряде улиц из-за послания Путина Федеральному собранию
Фото, видео: Щербак Александр / ТАСС; 5-tv.ru
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Горожанам рекомендуют пользоваться общественным транспортом.
На время проведения мероприятия в центре Москвы усилены меры безопасности. Вблизи Гостиного двора запрещена парковка.
На Варварке, Ильинке и других прилегающих улицах, а также на Большом Москворецком мосту уже перекрыто движение. Для поездок в центр москвичам сегодня рекомендуют пользоваться общественным транспортом.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Москве все готово к главному политическому событию страны — посланию президента Федеральному собранию. Сегодня ровно в полдень Владимир Путин выступит с докладом, который определит вектор развития России на ближайшие шесть лет.
Эксперты считают, что одними из ключевых тем станут вопросы демографии и поддержки участников СВО и их семей. Мероприятие вызывает дополнительный интерес, так как проходит в преддверии президентских выборов, в которых действующий глава государства принимает участие.