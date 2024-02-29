Определит вектор развития: какие темы Путин может затронуть в послании Федеральному собранию

Фото, видео: © РИА Новости / Александр Казаков; 5-tv.ru

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Выступление покажут на больших уличных экранах.

В Москве все готово к главному политическому событию страны — посланию президента Федеральному собранию. Сегодня ровно в полдень Владимир Путин выступит с докладом, который определит вектор развития России на ближайшие шесть лет.

Эксперты считают, что одними из ключевых тем станут вопросы демографии и поддержки участников СВО и их семей. Мероприятие вызывает дополнительный интерес, так как проходит в преддверии президентских выборов, в которых действующий глава государства принимает участие.

Кроме того, послание прозвучит на фоне непростой внешнеполитической обстановки: новых пакетов санкций и резонансных заявлений Запада о возможном участии европейских военных в конфликте на Украине.

Трансляцию в этот раз можно будет увидеть не только по телевизору. Выступление покажут на больших уличных экранах.

А еще — в некоторых кинотеатрах, сеансы организовали в 20 российских городах. Вход будет бесплатным при наличии свободных мест.