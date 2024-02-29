«Це мясорубка»: пленный раскрыл шокирующие факты о ВСУ

Фото, видео: © РИА Новости / Павел Лисицын; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Украинские командиры даже не появляются на передовой.

О слабой подготовке украинских боевиков и больших потерях из-за этого рассказал пленный националист ВСУ. По его словам, в бой бросают тех, кто хоть и тренировался на полигоне в Германии, но стрелял до этого в лучшем случае два раза в месяц.

А украинские командиры даже не появляются на передовой. Предпочитают руководить удаленно, по радиосвязи.

«Бросили на передок с одним автоматом и двумя гранатами. „Двухсотых“ и „трехсотых“ много, инвалидов, эвакуация не работает как надо. Це мясорубка, мясорубка», — признался пленный боевик ВСУ Дмитрий Боровский.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии Украины.

Одни из основных целей СВО — демилитаризация и денацификация Украины. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.