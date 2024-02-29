Разрывает на куски: «Ланцеты» стали ночным кошмаром для боевиков ВСУ

Фото, видео: 5-tv.ru

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Каждая пораженная им цель — это тяжелый удар по оставшимся боеспособным подразделениям националистов.

Продвижение российских войск в зоне спецоперации идет при активной поддержке беспилотников. Они стали незаменимыми помощниками в условиях современного боя.

С помощью дронов-разведчиков вычисляют огневые точки и вызывают огонь в нужный квадрат, а дроны-камикадзе наносят по целям разящие удары. Корреспондент «Известий» Кирилл Ольков наблюдал за действиями операторов на южнодонецком направлении.

В специальном кейсе — один из разведывательных БПЛА — пока в разобранном виде. Операторам нужно не больше двух минут, чтобы подготовить беспилотник к взлету.

Пока разведчик в небе занят поисками целей, у нас есть примерно полчаса, чтобы познакомиться с бойцами. Они рассказывают: для максимальной эффективности ударные и разведывательные беспилотники должны работать в паре.

«Разведчик ищет цель. Мы передаем в командный пункт, даем команду ребятам. Наши разворачивают „Ланцет“», — сказал оператор БПЛА с позывным «Стриж».

Разведчик возвращается, цель обнаружена. Барражирующий боеприпас «Ланцет» готов к взлету.

«Ланцет» запускается откуда угодно — хоть из кузова грузовика, хоть с земли. По сути, это гибрид снаряда и беспилотника, дрон-камикадзе, только помощнее — пикирует на цель и взрывается вместе с ней.

«Наносит существенный урон, кумулятивный снаряд пробивает струей бронированную часть любой техники до 30 сантиметров», — делится оператор БПЛА с позывным «Ворон».

«Ланцет» уже подобрался к цели, которую обнаружил разведчик. У тяжелой техники нет шансов даже на ходу — боеприпас разрывает ее на куски.

А на этих кадрах — уничтожение самоходной артиллерийской установки. Принцип действия тот же: до подрыва секунды.

Техника врага дымится и горит: танки, артиллерия, ПВО. Только на счету одного взвода 36-й армии — десятки единиц боевых машин натовского образца.

«Поражали „Краб“ польского производства, ЗРК британского производства. От „Ланцета“ сетки-козырьки и ветки, которыми пользуются ВСУ, малоэффективны», — подчеркнул начальник расчета БПЛА с позывным «Ирбис».

«Ланцет» и сам как разведчик — его не услышать. Бесшумный электродвигатель — как элемент акустический маскировки.

Это делает беспилотник недосягаемым для вражеских ПЗРК, которые тщетно охотятся за ним. Каждая пораженная «Ланцетом» цель — это тяжелый удар по оставшимся боеспособным подразделениям ВСУ. И таких потерь у врага на южнодонецком фронте с каждым днем все больше.