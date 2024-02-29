«Уничтожены русскими воинами»: украинских диверсантов ликвидировали на Тендровской косе

Украинских диверсантов уничтожили на Тендровской косе в Херсонской области

Фото: Полегенько Александр / ТАСС

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Националисты терпят одно поражение за другим.

Армия России ликвидировала диверсионную группу ВМС Украины, попытавшуюся высадиться на Тендровской косе на юге Херсонской области. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Диверсионная группа элитного 73-го морского центра ВМС Украины пыталась высадиться на Тендровской косе в Херсонской области, но была практически полностью уничтожена русскими воинами», — написал он в Telegram-канале.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии Украины.

Одни из основных целей СВО — демилитаризация и денацификация Украины. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что на Западе началась паника из-за новой информации о состоянии ВСУ.