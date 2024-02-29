«Грудь чуть не выпрыгнула»: турецкая звезда Ханде Эрчел эффектно появилась на неделе моды в Париже

Ханде Эрчел осудили за наряд на неделе моды в Париже

Фото: Кадр из сериала "Постучись в мою дверь", 2020-2021 гг.

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Комбинезон, который выбрала знаменитая актриса для очередного показа, показался многим поклонникам возмутительно откровенным.

Поклонники турецкой атрисы Ханде Эрчел, известной по сериалам «Постучись в мою дверь» и «Любовь не понимает слов», шутят, что ее «грудь живет отдельной жизнью» после очередного выхода звезды на красную дорожку. Она посетила один из показов парижской недели моды в черном комбинезоне, который одних свел с ума, а других заставил краснеть и возмущаться.

Наряд значительно открывал богатый бюст и ноги и сильно утягивал талию, подчеркивая изгибы. Хейтеры не скупились на резкие формулировки.

Знаменитость осуждали даже не за декольте и голые ноги, а за принцип «все лучшее сразу». Образ называли дешевым, стилистов Эрчел обвиняли в безвкусице.

«Зачем так перетягивать грудь, что она чуть ли не вся выпрыгнула. Декольте может быть красивым, но не так», — отметил один из критиков.

Однако у звезды нашлись и заступники. Они убеждены, что даме с такими формами просто грешно прятаться за закрытыми платьями.

«Ханде сносит с ног. Шикарная»;

«Она прекрасна, роковая красотка»;

«Ханде — ведьма, никак иначе ее сногсшибательность не объяснить», — писали пользователи сети.

Рядом с артисткой не было кавалера, который смог бы гордиться ее красотой. Звезда турецких сериалов встречается с миллиардером Хаканом Сабанджи, поговаривают, что на носу свадьба.

Но на неделе моды в столице Франции она была одна. Светские хроникеры пишут, что будущая свекровь якобы строит козни против Эрчел.

Она против публичного образа жизни избранницы сына. Из-за этого актриса якобы и не бывает на семейных сборищах.

Фанаты также заметили, что Сабанджи холоден с возлюбленной и часто развлекается без нее. Ханде, тем временем, только и говорит, что о любви к бойфренду.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Ханде Эрчел готовится к свадьбе.