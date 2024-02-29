В Конгрессе США достигли соглашения по финансированию правительства

Фото: www.globallookpress.com / Sean Kilpatrick

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Счета расходов утвердят уже на следующей неделе.

Руководство Конгресса США достигло соглашения по финансированию правительства во избежание шатдауна. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

Договоренность предусматривает продление финансирования одних правительственных структур до 8 марта, других — до 22 марта. Конгрессмены, по данным издания, пришли к единому мнению по ряду законопроектов о расходах бюджета страны.

Официальный текст, как ожидается, опубликуют к этим выходным. А счета расходов утвердят уже на следующей неделе.

Ранее 5-tv.ru писал, что осенью 2023 года законодатели США, дабы избежать шатдауна, дважды принимали временный бюджет. В нынешнем году задача прежняя — как избежать частичной приостановки работы правительства.

Сверстать краткосрочный бюджет удалось в последний момент. Но «бюджетная война» только набирает обороты: республиканцы шантажируют партию Джо Байдена из-за новых траншей для Украины и Израиля.