В Чаде арестуют участников нападения на службу безопасности

Фото: Reuters / Zohra Bensemra

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По улицам столицы страны передвигаются танки и бронетехника.

Президент переходного периода Чада Махамат Деби приказал арестовать всех активистов оппозиционной «Социалистической партии без границ» (PSF), напавших на штаб-квартиру Агентства национальной безопасности в Нджамене. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского министерства информации.

Он также распорядился постоянно проводить обыски в столице всех зданий. Исключение сделают лишь для тех, что принадлежат персонам, обладающим неприкосновенностью по закону.

Агентство Nova Agency писало, что 28 февраля к дворцу Деби направлялась группа военных. В городе происходит столкновение армии Чада, подконтрольной президенту, и военными PSF во главе с Яя Дилло, двоюродным братом лидера страны.

По улицам Нджамена передвигаются танки и бронетехника. В результате атаки PSF на здание агентства, по данным Reuters, есть погибшие.

После этого правительственные силы штурмовали штаб-квартиру PSF. Ситуация в стране обострилась на фоне грядущих выборов президента — первый их этап состоится 6 мая.

Ранее 5-tv.ru писал, что в суданском Омдурмане задержали офицеров за подготовку госпереворота.