«Грустная клоунесса»: как жизнь Татьяны Васильевой превратилась в череду скандалов

Фото: © РИА Новости / Алексей Филиппов

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Зрителям хотелось бы видеть ее на сцене или большом экране, а не на площадках ток-шоу.

Народная артистка России Татьяна Васильева не сидит без работы. Она играет в театре и снимается — правда, чаще в ток-шоу, чем в хороших фильмах.

Последние несколько лет ее карьеры прошли без каких-либо заметных проектов. Да и слава, заработанная трудом и талантом в 1970-х годах, померкла на фоне скандалов, в центре которых постоянно оказывается актриса.

По крайней мере, так изданию «Страсти» заявила кинокритик и искусствовед Эмилия Деменцова. Эксперт считает, что злополучные ток-шоу, порой сомнительного содержания, и стали причиной творческих неудач Васильевой.

Как отметила Деменцова, артистка слишком увлеклась тем, что «делает тайное явным». Это помогает мелькать в заголовках СМИ и быть на слуху, но это вряд ли играет на руку ли знаменитости.

«Множество скандальных заявлений актрисы о подробностях своей и чужой личной жизни, нападки на людей поддерживают ее высокий индекс цитируемости, но бросают тень на любимую многими актрису и не способствуют появлению новых ролей. Обидно видеть, как умная и тонкая актриса, которой одинаково подвластно комическое и трагедийное, разменивается на жанр полусветской хроники», — сказала критик.

Деменцова заметила, что Васильева умеет быть «и грустной клоунессой, и сумасбродной лицедейкой», менять образы по щелчку пальцев. В ее творческой биографии есть как блестящие, так и посредственные проекты, но мастерство и талант звезды неоспоримы.

По мнению критика, Васильева до сих пор способна на актерское откровение. Поэтому зрителям хотелось бы видеть ее на сцене или большом экране, а не на площадках ток-шоу.

Ранее 5-tv.ru писал, что Васильева пустилась во все тяжкие из-за красоты.