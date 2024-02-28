Во Франции допустили отправку солдат для защиты границ Украины
Атталь: военные Франции могли бы обеспечивать безопасность границ Украины
Фото: Reuters / BENOIT TESSIER
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Атталь попытался защитить Макрона.
Премьер-министр Франции Габриэль Атталь допустил, что западные военные действительно могут отправиться на Украину, чтобы защищать границы.
«Когда мы говорим о французских военных, мы можем говорить о солдатах, занимающихся обучением, защитой „земля — воздух“ или защитой ряда границ», — сказал политик.
Атталь подчеркнул, что на конференции ЕС по поддержке Украины приняли решение, при котором страны объединения пойдут дальше в плане поставок ВСУ. Также премьер попытался защитить президента Эммануэля Макрона, которого раскритиковали другие западные страны из-за заявления о возможной отправке войск на Украину.
«Может ли президент со всей ответственностью заявить, что он из принципа исключает некоторые перспективы? Я так не думаю», — добавил Атталь.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Флориан Филиппо призвал Францию выйти из НАТО после «безумных» слов Урсулы фон дер Ляйен.