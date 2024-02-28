США готовят новейшее оружие для «войны будущего» с Россией и Китаем

Фото: www.globallookpress.com / snapshot-photography / B.Shamlo vi

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Что разрабатывают специалисты для американской армии?

Армия США готова внедрить новые легкие танки, боевые машины пехоты (БМП) и боевые роботизированные машины. Они должны подготовить американских солдат к «войне будущего» против России и Китая. Об этом сообщило издание The National Interest.

«США проводят масштабную модернизацию в целях адаптации к меняющемуся характеру военных действий, сосредоточившись на крупномасштабных сражениях с такими грозными противниками, как Китай и Россия», — говорится в материале.

Штаты собираются отойти от «тактики борьбы с повстанцами», чтобы быть подготовленными к более значительным боевым действиям. Издание отметило, что ключевая разработка, которую внедрят в американскую армию — это танк М10 Booker, новейшая БМП XM30 и боевая роботизированная машина Robotic Combat Vehicle.

М10 Booker создан для поддержки пехоты. Он оснащен 105-миллиметровой пушкой, двумя пулеметами и датчиками для ведения боев в городских условиях.

Машина может вывести из строя легкие бронированные автомобили противника. При удачном попадании пострадать может и танк врага.

Сейчас американские сухопутные войска пытаются повысить боевые возможности с помощью роботизированных боевых машин. Это позволит усовершенствовать их понимание происходящей ситуации.

Ранее 5-tv.ru писал, что инцидент со стратегическим бомбардировщиком B-52 произошел в США.