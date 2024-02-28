Макконнелл объявил об уходе с поста лидера республиканцев в Сенате

Фото: Reuters / Jonathan Ernst

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За недавнее время он по меньшей мере дважды впал в продолжительную задумчивость во время выступлений на публике.

Лидер Республиканской партии в Сенате США Митч Макконнелл покидает свой пост. Фракция республиканцев в данном органе изберет нового лидера в ноябре.

«Сегодня я стою перед вами… чтобы сказать, что это будет мой последний срок пребывания на посту лидера республиканцев», — цитирует 82-летнего законодателя AP.

Его сменщик приступит к работе только в январе 2025 года. Разговоры о возможной отставке Макконнелла, который занимает свой пост дольше, чем кто-либо в истории, начались после того, как он по меньшей мере дважды впал в продолжительную задумчивость во время выступлений на публике.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Конгрессе не договорились по законопроекту о продолжении финансирования работы правительства. Проект был готов в минувшие выходные, чтобы законодатели располагали временем для ознакомления с документом.