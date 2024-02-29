Запретный плод: почему люди думают об измене и как удержаться перед соблазном

Фото, видео: www.globallookpress.com / Erik Reis - IKOstudio; Личный архив Андрея Зберовского; 5-tv.ru

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Что делать, если любишь своего партнера, но желаешь близости совсем с другим?

Возможность измены пугает партнеров в отношениях. Однако, когда человек испытывает интерес к другому полу, находясь в паре, но это не всегда говорит о предательстве. Эксперты уверяют, что дело в простых инстинктах, главное — контролировать их.

Чем обусловлено сексуальное влечение к человеку «на стороне», 5-tv.ru объяснил семейный психолог Андрей Зберовский.

По мнению эксперта, природа заложила в человеке потребность в регулярной смене партнеров для того, чтобы достичь генетического разнообразия. При этом у мужчин желание изменить возникает намного чаще, чем у женщин.

«У мужчин раз в несколько месяцев, у кого-то в несколько лет, в зависимости от темперамента мужчины и его уровня либидо, то есть его половой конституции, возникают запросы на общение и знакомство с другими девушками», — отмечает эксперт.

У женщин такое желание возникает тоже, но гораздо реже. Это связано с материнским инстинктом, из-за которого появляется высокая ответственность за имеющихся детей. Если возлюбленный ведет себя достойно, то желание изменить у женщины может вовсе не возникнуть.

Измена — опасное занятие. Мозг человека начинает его обманывать. Также высок риск получить различные заболевания, полученные половым путем. Неверность всегда приводит к образованию эмоциональной связи, которая разрушает брак. Самая лучшая защита от соблазна измены — уделять внимание своему браку.

www.globallookpress.com / Wosunan Photostory; Личный архив Евгения Кульгавчука; 5-tv.ru

Психотерапевт и сексолог Евгений Кульгавчук в эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru подтвердил утверждение о том, что природа заботится о реализации инстинкта размножения. Процент привлекательности противоположного пола всегда существует. Партнеры могут ненароком засматриваться на противоположный пол. Но это также может быть лишь любопытством.

Моменты интереса к другим людям могут зависеть от степени взаимных симпатий. Психотерапевт поделился случаем, когда глава семьи, который любил свою жену и дочь, обратился с просьбой помочь в борьбе с искушениями. Кульгавчук объяснил, что именно психотерапевтическая работа помогла мужчине. Также специалист отметил, что человеку подвластен контроль в таких ситуациях.

«Стоит отметить, что, несмотря на биологическую составляющую искушения, человек может контролировать свое сексуальное поведение. И кроме борьбы с искушениями важно еще подумать, чем продиктовано такое поведение. Может, это жажда впечатлений? Может, это поиск остроты ощущений? А, может, это страх смерти?» — рассказывает сексолог.

В каждом случае нужно разбираться. Важно помнить, что всегда в этом могут помочь специалисты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, в каких случаях стоит обратиться к сексологу.