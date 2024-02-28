В Госдуме назвали сроки рассмотрения обращения Приднестровья к России

Фото: © РИА Новости / Артем Кулекин

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Непризнанная республика испытывает угрозы экономического, военно-политического и социально-гуманитарного характера.

Совет Госдумы рассмотрит обращение Приднестровья, как только оно поступит в нижнюю палату парламента, но перед этим должны пройти консультации с президентом России Владимиром Путиным и МИД. Об этом РИА Новости сообщил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.

«Я сейчас не готов ручаться за Совет Государственной думы, который будет, конечно же, по этому поводу обсуждать все и, конечно же, будет делать это на основе консультаций с президентом и МИД РФ», — сообщил политик.

Съезд народных депутатов ПМР всех уровней попросил помощи у России из-за давления со стороны Молдавии. Дело в том, что непризнанная республика испытывает угрозы экономического, военно-политического и социально-гуманитарного характера.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какую помощь ждут от России в Приднестровье. Депутат Верховного совета ПМР Андрей Сафонов сказал, что на фоне все новых попыток Молдавии «задушить» республику властям было необходимо заявить о своей позиции и готовности сопротивляться давлению.