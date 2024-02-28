Теперь ее посадят? Жена Канье Уэста вышла в свет в колготках без нижнего белья

Бьянка Цензори появилась в Париже в колготках без нижнего белья

Фото: Reuters / ALESSANDRO GAROFALO

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Как долго власти Франции будут закрывать на это глаза?

Жена Канье Уэста, дизайнер Бьянка Цензори, вышла на публику в Париже в очень откровенном наряде. Из одежды на ней была укороченная светлая шубка и капроновые колготки.

Образ шокировал общественность - ведь прозрачные колготки были надеты на абсолютно голое тело. По закону подобное приравнивается к эксгибиционизму.

Daily Mail пишет, что Цензори может грозить тюрьма или штраф в 15 тысяч евро. Зато Уэста образ любимой не смущает.

Напротив, ему, видимо, нравится выставлять обнаженные места жены напоказ, так как это не первый скандальный выход Цензори в свет. Жена рэпера на этот раз отправилась на ужин в модный ресторан.

Прилизанные гелем волосы и естественный макияж дополнили экстравагантный образ. Обратят ли на этот выход внимание власти Франции, покажет только время.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Ким Кардашьян выдвинула Канье Уэсту жесткий ультиматум.