Полковника ВСУ заочно приговорили к 27 годам тюрьмы по делу об обстрелах ДНР

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Майшев

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Украинский командир признан виновным в жестоком обращении с гражданским населением.

Суд ДНР вынес заочный обвинительный приговор полковнику ВСУ, командиру 93-й отдельной механизированной бригады Олегу Микацу. Его признали виновным в преступлениях против мирного населения Донецкой Народной Республики.

Следственный комитет России сообщил в Telegram-канале, что офицера заочно приговорили к 27 годам лишения свободы. Сейчас он объявлен в розыск.

Полковника признали виновным в преступлениях, предусмотренных статьями УК «Жестокое обращение с гражданским населением, убийстве двух и более лиц», «Убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом, организованной группой, по мотивам политической и идеологической ненависти», «Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом, организованной группой по мотивам политической и идеологической ненависти», а также «Умышленное повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное общеопасным способом».

«Следствием и судом установлено, что с августа 2014 по февраль 2015 года, находясь на территории ДНР, Микац отдал преступный приказ подчиненным ему по службе о прицельном обстреле из артиллерийских крупнокалиберных орудий гражданских сооружений и жилых домов городов Ясиноватая, Авдеевка и Донецк», — говорится в заявлении.

В результате действий Микаца погиб один мирный житель и еще четверо были ранены. Полковник действовал по плану вместе с представителями военного и политического руководства Украины.

Путем совершения тяжких преступлений командир ВСУ и его соучастники препятствовали населению ДНР и ЛНР выбрать свой политический статус.

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