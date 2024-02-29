«Тут все однозначно»: какие мужчины готовы быть в отношениях с женщиной с ребенком

Фото, видео: www.globallookpress.com / Vladimir Godnik; 5-tv.ru

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И насколько это принципиальный момент?

Часто бывает такое, что мужчина вступает в отношения с беременной или уже имеющей ребенка женщиной. Психотерапевт, сексолог Евгений Кульгавчук объяснил 5-tv.ru, почему так происходит.

Врач говорит, что на людей воздействуют биологические и психологические факторы. Исходя их этой парадигмы можно объяснить многие поступки человека.

«С биологической точки зрения, конечно, каждому мужчине важно передать свои гены для того, чтобы таким образом остаться бессмертным. В условиях ограниченных ресурсов, выживания тратить свою энергию на воспитание биологически чужого потомства нецелесообразно. Тем не менее и в природе встречаются случаи, когда потомство воспитывает стая. Поэтому даже тут все неоднозначно», — объяснил специалист.

Сексолог отметил, что со временем уровень жизни вырос. При этом большинство мужчин, которые задумываются о ребенке, хотят именно своего биологического наследника.

В современном обществе часто встречаются женщины с детьми, но без мужчины. И, конечно, кавалеры предпочитают найти себе избранницу без ребенка, но при большой симпатии сын или дочь возлюбленной не станут проблемой.

«В таких браках, действительно, могут быть проблемы, например, общение бывшего мужа с детьми и его ревность по отношению к новому избраннику. Это может быть неприязненное отношение детей к новому мужчине и непризнание его авторитета. Дети порой воспринимают нового мужчину, как разрушителя их семьи. Порой новый мужчины пытается воспитывать ребенка, а женщина пытается его защищать. В таких случаях мужчины порой ощущают, что их так и не приняли в эту семью», — рассказал Кульгавчук.

Он отметил, что удачных примеров тоже много. Главное — приложить психологические усилия и научиться договариваться, а при конфликтных ситуациях важно обращаться к специалистам.

Мужчине важно ответить на три вопроса

www.globallookpress.com / Michaela Begsteiger; Личный архив Алексея Мелехина; 5-tv.ru

Кандидат психологических наук Алексей Мелехин объяснил, что мужчине не столь важно, есть ли у женщины ребенок, если она его заинтересовала. То есть важно понимать, что он испытывает к своей возлюбленной.

Если это серьезные отношения, то мужчина воспринимает ребенка как неотъемлемую часть женщины. Такая же ситуация и с беременностью: если он влюблен, то ему неважно, что она носит чужого ребенка под сердцем.

«И если все-таки у мужчины есть нормальная привязанность, то есть она не тревожная, не безопасная какая-то, не избегающая привязанность, то в целом он нормально реагирует на ребенка, беременность от другого мужчины», — сказал психолог.

Перед вступлением в такие отношения мужчине важно ответить на три вопроса: «Передо мной женщина для чего?», «Какие у меня границы терпимости?» и «Находясь в отношениях с женщиной, эмоционально ли завершенные у нее отношения с бывшим мужем, партнером?»

Также важно понять, кем для ребенка является мужчина. Например, дядей, папой или просто посторонним человеком — на этот вопрос должна ответить и сама мама.

«Каковы вообще шансы женщины с детьми или беременной выйти замуж? Слушайте, шансы вариативные, индивидуальные, но дело — не выйти замуж. Дело в том, что нам нужно понимать первое, насколько женщине действительно нужны отношения. Отношения не по принципу паразитизма о том, что он мне нужен, чтобы сделать мою жизнь легче, облегчить и так далее. Мы говорим про здоровые отношения, когда женщина действительно эмоционально завершила прошлые отношения, она готова к новым отношениям. Эти новые отношения не являются способом компенсации каких-то своих материальных или сексуальных нужд. И эти отношения не являются каким-то модным трендом», — объяснил специалист.

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