«Целый международный легион»: какие наемники участвуют в боях на стороне Украины

Фото: www.globallookpress.com / Sgt. Nicholas Goodman

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Слова президента Франции Эммануэля Макрона вызвали настоящий ажиотаж в Европе и на Западе.

В рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) против российской армии воюет более 20 тысяч иностранных наемников. Об этом пишет Washington Post со ссылкой на данные украинских чиновников.

Авторы статьи утверждают, что иностранные наемники рассредоточены по всей линии фронта и в самых разных направлениях боевого соприкосновения. Более того, по информации некоторых источников, именно их Украина бросает в «самые жестокие сражения».

«Хотя официальные цифры несколько туманны, около 20 тысяч иностранцев более чем 50 национальностей составляют международный легион Украины», — говорится в материале.

Стоит отметить, что озвученные данные — реакция СМИ на заявление президента Франции Эммануэля Макрона, который допустил отправку войск НАТО на Украину. Официальные лица США, Германии, Польши, Испании, Чехии и ряда других стран уже отвергли предположения французского лидера.

Однако, по словам участника СВО, командующего одним из штурмовых подразделений армии России, военным известно о присутствии спецназа НАТО в зоне спецоперации.

«Представителей сил специальных операций стран НАТО давно фиксируют на нашем Артемовском направлении. Это не секрет. Заградотряды, не дающие отступать украинцам, часто из них состоят. Мы с ними уже „познакомились“ здесь. Особенно поляки себя проявили», — рассказывает российский боец.

Ранее 5-tv.ru писал о том, готовы ли страны НАТО к возможному столкновению с Россией.