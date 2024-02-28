«Серьезная проблема»: готовы ли страны НАТО к возможному столкновению с Россией

Фото: www.globallookpress.com / Spc. Elizabeth MacPherson

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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о возможности отправки сил военного альянса на помощь ВСУ. Однако союзники инициативу не поддержали.

В случае войны с Россией НАТО может столкнуться с серьезными проблемами из-за нехватки вооружения. Об этом пишет Asia Times.

В статье преподаватель стратегических исследований и международных отношений Университета Рединга Кейтон Уайт указывает, что из-за поставок оружия на Украину становится ясно истинное положение обороноспособности объединения, которое действительно не может «вести долгую войну».

«Серьезная проблема, с которой сталкивается НАТО, заключается не в развертывании имеющихся у нее войск, а в их снабжении. Как показали усилия по поставке оборудования и боеприпасов на Украину, у НАТО нет ни запасов, ни производственных мощностей для ведения длительной современной войны», — говорится в материале.

Стоит отметить, что озвученные данные — реакция СМИ на заявление президента Франции Эммануэля Макрона, который допустил отправку войск НАТО на Украину.

«Ряд европейских стран уже дистанцировались от высказываний Макрона, в том числе Польша, Чехия и Швеция», — подчеркивает Кейтон Уайт.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что российский боец рассказал о спецназе НАТО в зоне СВО.