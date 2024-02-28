Калечит детей и младенцев? Силовики заинтересовались методами известного костоправа

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе; 5-tv.ru

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Его видеоуроки смотрят родители по всей стране.

В Забайкалье следователи проверяют методы народного целителя, который очень жестко вправляет позвонки детям, а младенцев советует трясти, держа за ноги вниз головой.

Его видеоуроки смотрят родители по всей стране, а врачи предупреждают — так ребенка можно только покалечить. Корреспондент «Известий» Артем Яковенко изучил сомнительную методику костроправа.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Россию вернулся Емельян Брауде. Хотя большинству женщин он известен как «мясник из соцсетей».

Человек, который называет себя «королем российской косметологии», хотя у него нет диплома, продвигает в массы такие методики как доведение до анафилактического шока с сигаретой в зубах, уколы красоты в машине на ходу.

Брауде, настоящее имя которого Ян Силис, пропал из вида некоторое время назад, как раз, когда у него на приеме чуть не умерла одна из пациенток.