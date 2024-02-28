«Росатом» сообщил о планах построить в Турции еще одну АЭС

Фото, видео: АО "Аккую Нуклеар" / ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Сейчас с участием России возводится первая в стране атомная станция «Аккую».

«Росатом» готов принять участие в тендере на строительство третьей АЭС в Турции. Об этом заявил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев, выступая в Госдуме.

Сейчас с участием России возводится первая в стране атомная станция «Аккую» — она стала крупнейшим совместным российско-турецким проектом и первый блок планируют запустить уже в следующем году. По второй АЭС в Синопе ведутся активные переговоры.

«В целом руководство Турции удовлетворено ходом строительство „Аккуи“, что открывает перспективы для расширения сотрудничества в этой сфере. Есть еще одна площадка в Турции, где руководство республики планирует также развивать атомную энергетику. Очень может быть, что будет несколько вендоров за нее бороться, мы не боимся конкуренции, наоборот, она скорее нас вдохновляет», — отметил он.

Говоря о планах, руководитель «Росатома» также добавил, что Москва и Минск обсуждают вопрос второй АЭС в Белоруссии. Интерес проявили также партнеры из Монголии, Киргизии, Узбекистана, Мьянмы и ряда островных государств Восточной Азии.