Человек с безупречной репутацией: в Москве простились с Вячеславом Лебедевым

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / ПАВЕЛ_ВОЛКОВ; 5-tv.ru

Несмотря на регалии и награды, он всегда был скромным, мудрым и эрудированным.

В Москве простились с человеком, который останется в истории России как один из создателей современной системы правосудия. 35 лет Вячеслав Лебедев был председателем Верховного суда, главной судебной инстанции страны.

Для государственного служащего срок значительный, для юриста — показатель наивысшего профессионализма. На траурной церемонии побывал корреспондент «Известий» Николай Иванов.

Колонный зал Дома союзов. С человеком, который фактически создал современную судебную систему как независимую ветвь государственной власти, приехал проститься президент России.

Владимир Путин возложил букет темно-бордовых роз и постоял у гроба. Затем со словами поддержки подошел к родным Лебедева, обнял их, сел рядом и долго разговаривал.

Лебедев был личностью выдающейся. Возглавил Верховный суд на изломе эпох — в 1989 году.

До этого почти 20 лет проработал народным судьей в Москве. Он понимал: систему нужно реформировать не по указке сверху, а изнутри, чтобы она стояла на защите интересов каждого — и это ему удалось.

«Внес огромный личный вклад в становление России как правового государства, создание новой судебной системы. Много внимания уделял ее гуманизации. Гордился, что судебная система России в сравнении с другими странами мира самая доступная для граждан. Я считаю, что он останется в истории судебной системы», — сказала председатель Совфеда Валентина Матвиенко.

Нововведения Вячеслава Лебедева

В качестве председателя Верховного суда Лебедев участвовал в написании текста Конституции в 1993 году, а затем и в разработке федерального закона «О судебной системе Российской Федерации». Новые юридические новеллы позволили судьям стать по-настоящему независимыми.

А сама система превратилась в точный, современный и главное — открытый механизм. Среди новаторских предложений Лебедева было введение апелляционных инстанций.

Обвиняемые отныне могли обжаловать арест и продление содержания под стражей. Возродил мировые суды, которые успешно работали до революции, но были ликвидированы советской властью.

Человек с безупречной репутацией

Благодаря Лебедеву в Россию вернулся суд присяжных, а значит реально заработал принцип состязательности. Он настаивал на гуманизации правосудия.

В последние 20 лет ряд статей перестали быть криминальными: речь о деяниях, которые не представляют большой общественной опасности. В интервью Лебедев говорил: человеку, совершившему преступления небольшой тяжести, судимость не нужно назначать, потому что последствия реального срока могут сломать жизнь навсегда.

Лебедев — полный кавалер Ордена за заслуги перед Отечеством и обладатель высшей государственной награды в России — ордена Святого апостола Андрея Первозванного.

Профессор, доктор юридических наук — несмотря на регалии и награды, всегда был скромным человеком, мудрым, эрудированным, с безупречной репутацией. После отпевания первого председателя Верховного суда России похоронят на Новодевичьем кладбище.