Путин утвердил стратегию научно-технологического развития России

Фото: © РИА Новости / Александр Казаков

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Что конкретно определяет документ?

Президент России Владимир Путин утвердил новую стратегию научно-технологического развития страны. Российский лидер подписал соответствующий указ, он размещен на портале правовой информации.

«В соответствии со статьей 18-1 Федерального закона от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ „О стратегическом планировании в Российской Федерации“ постановляю: Утвердить прилагаемую Стратегию научно-технологического развития Российской Федерации», — говорится в документе.

Сама стратегия определяет цели, задачи и приоритеты научно-технологического развития. Кроме того, устанавливаются направления госполитики в этой области и меры по их реализации.

Между тем Путин подписал указ и об утверждении стратегии развития Российского научного фонда на период до 2030 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Путину показали технологии, о которых раньше писали лишь фантасты. Например, разработки, способные вернуть зрение с помощью микрочипа.