Минфин России анонсировал механизм обмена замороженных активов инвесторов

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

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Президент подписал соответствующий указ осенью прошлого года.

Механизм обмена заблокированных активов инвесторов на средства со счетов заработает в течение ближайших нескольких недель. Об этом сообщает заместитель главы Минфина России Алексей Моисеев.

Речь идет о счетах типа С, которые предназначены для проведения сделок по покупке и продаже нерезидентами иностранной валюты, а также операций с ценными бумагами и инвестиций в экономику России.

«Предполагается, что обмен активами будет производиться в течение полугода. <…> Отсечкой будет рыночная стоимость — то есть отечественные инвесторы получат не меньше, чем рыночная стоимость активов в рублях», — рассказал Моисеев на полях XIII Всероссийского форума по корпоративному управлению.

По словам замминистра, под механизм обмена подпадут замороженные активы, которые учитываются в Национальном расчетном депозитарии.

Осенью прошлого года президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому заблокированные в России средства иностранных инвесторов можно будет начать обменивать на замороженные активы россиян. Документ предусматривает возможность приобретения у российских инвесторов заблокированных бумаг на деньги со счетов типа С. Пока что максимальная стоимость ценных бумаг для одного резидента ограничивается в 100 тысяч рублей.

По словам политолога Василия Колташова, в рамках реализации механизма необходимо внимательно отследить все операции, чтобы в условиях санкций «западные партнеры» не могли пресечь процесс.

«Западные санкции носят не совсем законный характер. Они инициированы, в первую очередь, странами ЕС. А активы российских предпринимателей приобретались в странах, входящих в ЕС, по законам этих стран», — подчеркнул Колташов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Европе выдвинули новую идею об использовании активов России.