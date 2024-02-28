Шойгу потребовал ускорить поставки комплексов артразведки и РСЗО в войска

Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Министр посетил производителей техники в Тульской области.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу потребовал от производителей комплексов артиллерийской разведки и реактивных систем залпового огня (РСЗО) ускорить поставки техники в войска. Об этом он заявил в ходе проверки выполнения гособоронзаказа тульскими предприятиями оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

«Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу проверил ход выполнения государственного оборонного заказа предприятиями оборонно-промышленного комплекса в Тульской области в ходе рабочей поездки в войска Западного военного округа», — сообщили в Минобороны России.

В ходе визита на предприятие «Стрела» Шойгу показали систему дополнительной защиты радиолокационных комплексов от боеприпасов с поражающими элементами, которая позволяет повысить «живучесть» техники в условиях спецоперации. Глава Минобороны отметил, что подобные разработки необходимы.

По итогам министр провел совещание, в ходе которого потребовал скорректировать график поставки техники в войска.

«Министр обороны РФ потребовал скорректировать график поставок в войска по всей номенклатуре производимого вооружения, сдвинуть сроки передачи техники на второй-третий кварталы, а также выдерживать равномерную поставку вооружения в течение года. Генерал армии Сергей Шойгу подчеркнул, что ранее президентом было принято решение о подготовке графика и перечня поручений», — добавили в ведомстве.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России создали комплексную систему защиты объектов от дронов, которая может выявлять и подавлять БПЛА сразу несколькими способами.