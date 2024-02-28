Эти рецепты знают единицы: какие блюда можно приготовить из индейки
Фото: www.globallookpress.com / Tom Schneider
Как удивить близких изысканным ужином?
Интересных и вкусных блюд с индейкой существует огромное количество — поэтому, если вы просто жарите мясо на сковородке, то многое теряете. Издание aif.ru представило несколько рецептов из стейка индейки для сытного ужина.
Стейк из индейки
- 500 граммов индейки;
- 3 столовых ложки соевого соуса;
- 2 зубчика чеснока;
- Соль;
- Черный и красный перец;
- Растительное масло;
- 10 граммов сливочного масла;
- 500 граммов индейки.
Натрите стейки индейки перцем, залейте соевым соусом, затем оставьте на час. Пропустите через пресс зубчики чеснока, положите его в маринад за 15 минут до окончания маринования.
Снимите со стейков маринад, можно разрезать мясо на несколько кусочков. Разогрейте сковороду и налейте в не растительное масло.
Обжарьте индейку до золотистой корочки, потом закройте крышкой и доведите до готовности. Можно еще положить блюдо в духовку, прикрыв стейки фольгой — положите на стейки небольшие кусочки сливочного масла и посолите крупной солью по вкусу.
Жареная индейка
- 500 граммов индейки;
- 2 столовых ложки тертого твердого сыра;
- 2 яйца;
- 50-70 миллилитров сливок 20%;
- Соль и черный перец;
- 1 столовая ложка крахмала или муки.
Нарежьте индейку на несколько порционных кусков. Обваляйте их в крахмале или муке, взбейте яйца со сливками, а затем добавьте соль, перец и сыр.
Разогрейте сковороду с растительным маслом. Обмакните каждый кусочек индейки в яичную массу и обжарьте с двух сторон, потом несколько раз переверните и доведите до готовности.
Котлеты из рубленой индейки
- 500 граммов индейки;
- 100 граммов кабачка;
- 2 белка;
- 2 столовых ложки замороженного сливочного масла;
- Соль и черный перец;
- Панировочные сухари.
Нарубите индейку ножом или пропустите через крупную решетку мясорубки. Натрите кабачок на крупной терке и немного отожмите.
Взбейте белки до образования пены. Добавьте белки и кабачок к фаршу из индейки, затем посолите и поперчите.
Хорошо вымешайте получившуюся массу. Затем нарежьте замороженное масло мелкими кубиками и замешайте в фарш ложкой.
Разогрейте сковородку с растительным маслом. Потом начните формировать котлеты, после чего обваляйте их в панировочных сухарях.
Выложите получившиеся шарики на раскаленную сковороду, обжарьте с двух сторон. Затем сбавьте огонь и доведите до готовности.
Медальоны с ягодным соусом
- 500 граммов индейки;
- 1 столовая ложка растительного масла;
- Соль и перец;
- 1 бокал красного сухого вина;
- 100 г брусники или клюквы;
- 1 столовая ложка сливочного масла;
- 1 чайная ложка сахара;
- 1 столовая ложка крахмала.
Для начала нарежьте стейки из индейки на небольшие куски. Затем обжарьте их на растительном масле, посолив и поперчив.
Закройте сковородку крышкой и доведите до готовности. После этого отдельно растопите на сковороде сливочное масло, добавьте ягоды, вино, прогрейте все.
Переведите на средний огонь, затем выпарите вино примерно до половины. Добавьте туда сахар и крахмал, а также соус, прогрейте и подавайте на стол.
Индейка с яблоками на сковороде
- 500 граммов индейки;
- 1 большая луковица;
- 1 зеленое кислое яблоко
- 2 столовые ложки соевого соуса;
- Растительное масло без запаха;
- 1 столовая ложка сливочного масла;
- Соль и черный перец.
Для приготовления этого блюда потребуется нарезать индейку соломкой, как на бефстроганов. Затем смешайте растительное масло с соевым соусом и замаринуйте индейку на 40 минут.
После этого нарежьте лук полукольцами и обжарьте в смеси растительного и сливочного масел до золотистого цвета на среднем огне. Затем возьмите яблоко, порежьте его кубиками, добавьте к луку и обжарьте все вместе.
На другой сковороде обжарьте индейку, а после этого добавьте к ней поджарку из яблок и лука, доведите под крышкой до готовности. Приятного аппетита!
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