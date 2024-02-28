Фото: Тараканов Вадим / ТАСС

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Многие фанаты обратили внимание на то, что она взяла слово «санаторий» в кавычки при упоминании мужа.

Недавно телеведущая Лера Кудрявцева травмировала ногу и перенесла серьезную операцию. Однако звезда ТВ заботится не только о своем здоровье — ей также важно самочувствие близких людей, поэтому она отправила своих родственников в санатории. Об этом знаменитость рассказала в своем Telegram-канале.

«Отправила всю семью на лечение. Машу — в санаторий с няней в Сочи. Маму — в санаторий в Подмосковье. Муж — тоже в „санаторий“. Всех лечить!» — написала Кудрявцева.

Сама же телеведущая пытается заставить себя через силу наступать на прооперированную ногу. Она признается, что испытывает ощущение, будто нога в колене выгнется в противоположную сторону.

Многие фанаты обратили внимание на то, что Кудрявцева взяла слово «санаторий» в кавычки при упоминании мужа. Некоторые из поклонников предположили, что супруг Кудрявцевой хоккеист Игорь Макаров отправился в рехаб, ведь сама телезвезда рассказывала, что она уходила от него из-за проблем с алкоголем.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Кудрявцева показала кадры ноги после операции.