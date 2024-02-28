«Создают проблемы»: Китай объяснил сбои в расчетах вмешательством извне

Фото: MARK R. CRISTINO / ТАСС

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Доля юаня в двусторонних операциях с Россией уже превысила 90% и будет расти дальше.

Третьи страны помешали России и Китаю при проведении расчетов. Об этом заявил посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй в беседе с РИА Новости.

«Сбои произошли из-за того, что некоторые страны создают нам проблемы. Но я верю, что мы найдем способ эти проблемы преодолеть», — сказал он.

Доля юаня в расчетах с Россией уже превысила 90% и будет расти дальше. Такие операции еще проводятся в национальных валютах, включая рубли. Как объяснил Ханьхуэй, это упрощает контакты между предпринимателями России и Китая.

Ранее 5-tv.ru писал, что китайский банк Chouzhou остановил расчеты с Россией. Одна из крупнейших финансовых организаций КНР перестала проводить трансакции с контрагентами из России.

Банк Chouzhou до последнего использовался как основной расчетный центр российских импортеров. Проблемы с расчетами возникли еще в конце декабря 2023 года, когда деньги начали возвращаться обратно на счета отечественных финансовых организаций.