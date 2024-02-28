Накроет с головой: в чем таится главная опасность магнитных бурь для здоровья

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Даже здоровые люди порой могут ощутить дискомфорт из-за процессов в атмосфере, а те, кто страдает некоторыми заболеваниями, — тем более. Почему стоит опасаться магнитных бурь?

Вспышки на Солнце могут оказывать влияние на людей, которые страдают из-за ряда заболеваний, в том числе хронического спектра. Нередко недомогания, связанные с этим явлением, вызывают у человека панику. Врачи советуют: в случае недомогания и при проявлении любых жалоб несколько мер помогут справиться с неприятными ощущениями без последствий.

Не секрет, что магнитные бури могут таить в себе опасность для здоровья человека. Вдвойне опасно это состояние для тех, у кого есть хронические болезни, информирует URA.RU. Главная причина возникновения бурь — это активность Солнца. Они случаются примерно шесть раз в год и могут продолжаться до двух недель. У некоторых людей это явление способно вызвать боль в сердце, головную боль и общее недомогание.

Первая причина — это солнце?

Ученые отмечают — существует несколько причин возникновения магнитных бурь. Первая и основная из них напрямую связана с Солнцем. Светило продуцирует, так называемый, солнечный ветер — это поток заряженных частиц, которые исходят от Солнца. Когда он сталкивается с магнитным полем Земли, возникает геомагнитная буря. При ней высвобождается большое количество заряженных частиц и энергии.

Не основной причиной возникновения проблем считаются корональные выбросы. Они происходят из зон короны Солнца, в которых температура понижена. Выбросы могут содержать магнитные поля и заряженные частицы.

Придется быть настороже

В 2024 году жителям планеты придется особенно непросто: этот год сулит возникновение головных болей из-за участившихся магнитных бурь. Ученые объясняют, что с наступлением года приближается пик 11-летнего цикла солнечной активности. Это означает, что магнитных бурь будет в разы больше, а значит, готовиться к ним нужно тщательнее.

Ждать особых всплесков предстоит вот в эти даты, предупреждают специалисты:

2-4 марта: слабое геомагнитное возмущение. Его могут почувствовать метеозависимыми людьми.

9-10 марта и 17–18 марта: сильные магнитные бури, которые могут повлиять на здоровье всех людей. Даже тех, кто никогда не жаловался на здоровье.

21-22 марта и 27–28 марта: бури средней силы. Они негативно воздействуют на метеозависимых и людей с хроническими заболеваниями.

Как магнитные бури проявляют себя

Поскольку магнитные бури достаточно ярко проявляют себя, человек, подверженный их воздействию, может ощущать некий дискомфорт. Среди прочих симптомов врачи предупреждают о появлении сильных головных болей и головокружении, учащенном сердцебиении, воспалении сосудов, болях в ногах, скачках давления, слабости, а также проблемах со сном и обострении хронических заболеваний.

Как спасаться от магнитных бурь?

Для того чтобы пережить это явление природы без ущерба необходимо следовать некоторым правилам. Следите за прогнозами геомагнитной активности и не планируйте ничего серьезного в эти дни. Хорошо отдыхайте, полноценный сон в этот период очень важен.

Старайтесь сохранять спокойствие, оберегайте себя от перегрузок и стрессов. Следите за своим питанием и пейте достаточное количество воды. Если вы страдаете от хронических заболеваний, то проконсультируйтесь с врачом о возможности корректировки лечения.

Магнитные бури — синоним катастрофы?

В истории зафиксированы случаи, когда магнитные бури вызывали техногенные катастрофы. Самая сильная магнитная буря, которая едва не привела к массовому коллапсу, была зафиксирована в 1921 году. В это время в США перестала работать телефонная связь, полыхали пожары, а электричество дало массовый сбой.

Похожее явление такой же силы повторилось 13 марта 1989 года. Некоторые спутники потеряли связь с Землей, работа радиосвязи прервалась, а данные GPS были утрачены.

Третий раз воздействие на все живое магнитная буря оказала в 2003 году. Тогда Земля не могла связаться со спутниками несколько часов, а в Швеции на час отключилась электроэнергия.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как магнитные бури влияют на организм человека.