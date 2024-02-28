Названы дата и место отпевания экс-главы правительства СССР Николая Рыжкова

Фото: Бобылев Сергей / ТАСС

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Также стало известно, когда состоятся похороны.

Отпевание бывшего премьер-министра СССР Николая Рыжкова, умершего в возрасте 94 лет, состоится в Храме Христа Спасителя 1 марта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Предварительно, в пятницу в Храме Христа Спасителя будет прощание и в пятницу будут похороны», — говорится в публикации.

Также предполагается, что Рыжкова похоронят на Троекуровском кладбище.

Бывший премьер СССР Николай Рыжков скончался 28 февраля на 95-м году жизни. Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко назвала его человеком-эпохой государственного масштаба и ярчайшим примером «человека труда».

Николай Рыжков был председателем Совета министров СССР с 1985 по 1991 год. С 2003-го являлся сенатором от Белгородской области, в октябре прошлого года он досрочно сдал мандат.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ушел из жизни экс-директор Пятого канала Валентин Сошников. Телевизионный и театральный режиссер, журналист, профессор, заслуженный работник культуры Российской Федерации умер на 80-м году жизни.