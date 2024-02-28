Приднестровье обратилось к России за помощью в условиях давления Молдавии

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Никита Скандинав

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Решение принято по итогам съезда депутатов региона.

Участники съезда депутатов всех уровней Приднестровья обратились к России за помощью. Соответствующее решение принято по итогам совещания.

«Принять обращение в адрес Совета Федерации и Государственной думы РФ с просьбой о реализации мер по защите Приднестровья в условиях усиления давления Молдовы», — говорится в резолюции.

Приднестровье, как указывается, столкнулось с небывалыми вызовами и угрозами экономического, социально-гуманитарного, военно-политического характера.

Депутаты указали и на тот факт, что в Приднестровье постоянно проживает свыше 220 тысяч россиян. Они также отметили «уникальный положительный опыт российского миротворчества на Днестре» и статус гаранта и посредника в переговорах.

Прежде стало известно, что в Молдавии готовят специальные боевые группы для проведения в Приднестровье терактов и диверсий.

Министерство государственной безопасности ПМР подчеркнуло, что боевики планируют совершать теракты для уничтожения критически важных объектов жизнеобеспечения, а также проводить диверсии на военных объектах, захватывать или ликвидировать представителей власти Приднестровья.

Ранее 5-tv.ru писал, что в НАТО пообещали поддержать Молдавию в случае присоединения Приднестровья к России. В блоке также заявили о намерении осудить подобные шаги, если они будут реализованы.