СК расследует дело по факту инцидента с участниками СВО в кафе Подмосковья

Фото: Ягодкин Дмитрий / ТАСС

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Ситуацией заинтересовался председатель ведомства Александр Бастрыкин.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования уголовного дела, возбужденного после инцидента в кафе подмосковных Люберец, когда хозяйка заведения отказалась обслуживать участников СВО. Соответствующее сообщение появилось на сайте СК РФ.

К председателю ведомства обратились активисты одной из общественных организаций, которые рассказали о произошедшем. Речь идет о ситуации в Люберцах, где, как утверждается, владелица сети кафе не пустила участников спецоперации в заведение, а позже резко выразила свою позицию, опубликовав в социальных сетях экстремистский пост.

К тому же, активисты подозревают, что женщина может быть причастна к финансированию армии Украины.

По факту заведено уголовное дело о возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства. Ход расследования взят под контроль центральным аппаратом СК РФ.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как в СК заявили, что дискредитирующие ВС РФ уехавшие звезды ответят перед законом.