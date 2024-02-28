В Европе выдвинули новую идею об использовании активов России: «Мыслите шире»

Фото: www.globallookpress.com / Philipp von Ditfurth

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Запад уже не знает, как и на что закупить технику для киевского режима.

Европейским странам пора обсудить использование на нужды Украины прибыли от замороженных активов России. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала мыслить шире в этом вопросе. Она выступила на пленарном заседании Европарламента, трансляция велась на сайте ЕП.

«Я бы хотела, чтобы мы мыслили шире. Пришло время начать разговор об использовании сверхприбыли от замороженных российских активов», — сказала политик.

Фон дер Ляйен призвала потратить эту прибыль на совместную закупку военной техники для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Она назвала самым лучшим применением этим деньгам меры, направленные то, чтобы сделать безопаснее Незалежную и Европу.

На днях главы стран G7 объявили, что не разморозят активы России до тех пор, пока Москва не выплатит Киеву «компенсацию». Заявление приняли перед саммитом, которое пройдет с 13 по 15 июня в итальянской Апулии.

На собрании министры стран, входящих в объединение, представят новые варианты, с помощью которых можно использовать замороженные активы России для поддержки Украины. Перед ними будет стоять задача привязать возможные варианты к правовым системам Европы.

Ранее 5-tv.ru писал, что глава российского Минфина Антон Силуанов описал последствия передачи замороженных активов России в пользу Украины. Это лишь ударит по странам Запада, уверен министр.