СК и Росздравнадзор проверяют обстоятельства смерти пациента клиники Хайдарова

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Фото, видео: Сандурская Софья / ТАСС; Instagram* / nastya_slava;5-tv.ru

Тема:
Певица Слава против хирурга Хайдарова

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После операции по резекции желудка скончался бизнесмен Петр Гаврилов.

Следственный комитет и Росздравнадзор проверяют обстоятельства смерти пациента клиники известного пластического хирурга в Москве. Специалист бьюти сферы Тимур Хайдаров уже заработал себе скандальную славу после неудачных процедур. Среди недовольных клиентов оказались и звезды шоу-бизнеса. Претензии ранее предъявили певица Слава и Любовь Успенская. Все подробности у корреспондента «Известий» Багаудина Багаудинова.

 

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